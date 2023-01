Clubes da região do Alto Tâmega acordaram com um manto branco

Montalegre, da Liga 3, Vilar de Perdizes e Juventude de Pedras Salgadas, do Campeonato de Portugal, tiveram que raspar a neve para poderem treinar com temperaturas a rondar os 2 e os 0 graus.O Vilar de Perdizes ainda conseguiu realizar o treino desta terça-feira ao final da tarde, mas os de hoje, tal como acontece em Montalegre, estão condicionados em toda região do Barroso, onde a neve caiu com mais intensidade.O Juventude de Pedras Salgados realizou treino esta manhã, mas também tiveram de afastar a neve do terreno de jogo.