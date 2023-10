Clubes estão obrigados a designarem gestores de segurança: medida já aprovada em Diário da República

A designação de gestores de segurança nas competições desportivas foi aprovada em Diário da República. Esta medida de prevenção no combate à violência no desporto será implementada em todas as competições, masculinas e femininas, de todos os escalões, organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol nas modalidades de futebol, futsal e futebol praia, bem como todas as provas sob a tutela da Liga Portuguesa de Futebol profissional. Estará também presente nas competições organizadas pelas associações distritais ou regionais de futebol, nas modalidades de futebol e futsal.Esta medida, diga-se, tinha sido avançada por João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, numa entrevista à TSF. O gestor de segurança, como foi descrito na dita entrevista, terá de "receber formação por parte das forças de segurança, formação ministrada pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto". O objetivo é que todos os clubes tenham uma figura com formação adequada na área da segurança, de forma a gerirem os eventos desportivos da melhor maneira.