Clubes profissionais juntos em ação solidária a bombeiro com esclerose múltipla

Alguns clubes profissionais de futebol associaram-se ontem a uma causa solidária ao oferecerem camisolas autografadas pelos jogadores do respetivo plantel, com o objetivo de serem leiloadas. A receita do leilão teve como destinatário Hugo Magalhães, bombeiro, de 39 anos, residente em Lousada, a quem foi diagnosticado em 2010 esclerose múltipla progressiva. Uma doença que o impossibilita de poder ter uma vida ativa.O jantar solidário foi organizado pelo Trail das Fardas de Gondomar e teve o apoio de várias instituições, entre elas o clube Juventude Pacense e Escola de Formação Workit, juntando mais de 60 pessoas nas instalações da AEP, no Porto.No final procedeu-se à realização de um leilão de vários objetos, entre eles, as camisolas autografadas do FC Porto, Benfica, Moreirense, Aves e Leixões. A iniciativa permitiu acumular e doar a Hugo Magalhães cerca de 2 mil euros.