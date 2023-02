Coimbra acolhe hoje a Cimeira dos Presidentes

Coimbra recebe hoje a 10ª edição da Cimeira dos Presidentes, reunião que tem acontecido duas vezes em cada época durante os anos de liderança de Pedro Proença na Liga. O encontro, a partir das 10 horas no Convento de São Francisco, será o último do segundo mandato do antigo árbitro internacional.

Tiago Madureira, diretor executivo da Liga, sublinhou a importância do encontro. "Este tem sido o momento em que os presidentes do futebol, distinguindo que mesmo sendo rivais durante os 90 minutos e adversários ao longo da competição, numa discussão conjunta, protegem os interesses globais, comuns a todos, e traçam o caminho estratégico para o futuro desta indústria", disse, reforçando que este é um sinal de enorme maturidade do futebol profissional português. Na reunião será apresentado o Plano Estratégico 2023-27, construído em conjunto com a consultora EY, que apresentará os grandes desafios para os próximos quatro anos.