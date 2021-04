Começa o sprint final

Passou a fase das seleções e voltamos agora aos campeonatos nacionais para o sprint final. Cada um com os seus objetivos, uns mais surpreendentes que outros, mas nesta fase final só uma coisa interessa: pontos.





Olhando para as classificações de alguns dos campeonatos, corremos o risco de achar que estão resolvidos, mas nem sempre o apuramento do campeão nacional é o único motivo de interesse. Óbvio que a luta pela manutenção também gera sempre algum interesse mas, neste caso, quero olhar ali para o primeiro terço da tabela, onde estão os lugares de apuramento para as competições europeias.Se em Portugal temos um Benfica que parece que (finalmente) está a recuperar a forma e também os lugares de acesso à Liga dos Campeões, vemos em Inglaterra um recém vencedor da Liga dos Campeões que está, digamos, em apuros para se apurar para a próxima edição desta competição.Um pouco mais acima vemos um Manchester United que, apesar de praticamente não ter hipóteses de chegar ao título, não tem o segundo lugar assegurado com Leicester e Chelsea (e que grande recuperação dos azuis de Londres) à perna e qualquer deslize da turma de Manchester pode levá-los a perder rapidamente a segunda (e até a terceira) posição da tabela.É neste foco que está o Manchester United e é também nesse foco que está a minha Odd Triunfal , com a vitória da equipa do nosso Bruninho.Fiquem bem, uma boa Páscoa a todos e aproveitem agora para se vingarem no chocolate, que o verão está a chegar.