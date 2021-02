Comissão de Diálogo Social quer rever legislação sobre investidores no futebol

Os quatro organismos que compõe a Comissão de Diálogo Social defenderam esta quarta-feira a revisão da regulamentação da entrada de investidores no futebol nacional, na sequência do impacto financeiro provocado pela pandemia de covid-19 na modalidade.

Perante uma perda de receitas que ronda os 276 milhões de euros, devido à crise mundial de saúde pública, a reunião entre as quatro entidades serviu para que fosse discutida a "forma como o futebol profissional deve encarar, no futuro, a tipologia e entrada de investidores no setor", segundo comunicado emitido.

Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) e Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) pretendem que "valores como a idoneidade, transparência e boa governação" imperem nas sociedades desportivas" e que seja prezada "a saúde financeira e estabilidade do setor".

Desta forma, a Comissão de Diálogo Social "propõe-se a um trabalho de revisão do quadro legislativo vigente, no código das sociedades comerciais, na lei das sociedades desportivas, bem como na lei da defesa da transparência e da integridade nas competições desportivas e, ainda, na regulamentação desportiva/processo de licenciamento".