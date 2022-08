Comissão de Instrutores reage com "perplexidade" ao comunicado do Conselho de Disciplina

Leia o comunicado na íntegra:

"Por comunicado datado de hoje, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD), tornou público que «a Comissão de Instrutores não promoveu a declaração de urgência em 13 (treze) processos, relativamente aos quais foi declarada, até este momento, a prescrição durante a fase de instrução que é regulamentarmente da competência da Comissão de Instrutores».



Reage a Comissão de Instrutores (CI) a tal comunicado com perplexidade, desconhecendo e não vislumbrando com que motivação e objectivos o CD divulgou esta informação.



A celeridade na tramitação de todos os processos disciplinares foi e é, sempre, um objectivo da CI, que pauta a sua actuação nesse sentido. A declaração de urgência não tem o condão de ampliar prazos de prescrição.



Está a CI certa de, sempre, ter estado disponível para dialogar com o CD, colaborando em benefício da Justiça Desportiva. Tal disponibilidade mantém-se, cabendo exaltar a imperativa independência dos órgãos da Justiça Desportiva, e a inexistência de uma hierarquia entre os mesmos, que exercem as suas competências em diferentes fases processuais, com respeito pelo princípio da separação de poderes, constitucionalmente consagrado."

