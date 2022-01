Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Como Jorge Mendes fechou as transferências de Witsel e Hulk para o Zenit à frente de Soares de Oliveira Agente explicou as diferenças entre as vendas de Benfica e FC Porto em simultâneo





• Foto: Reuters