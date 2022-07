Complexo desportivo do União da Madeira vandalizado e assaltado

O Complexo desportivo do União da Madeira, localizado no Vale Paraíso (Camacha), foi vandalizado e assaltado, adiantou esta quarta-feira o 'Diário de Notícias da Madeira'. De acordo com o referido jornal, alguns elementos ligados ao clube depararam-se à chegada às instalações com várias portas arrombadas e equipamentos danificados, tendo sido possível também perceber a entrada dos meliantes na zona dos apartamentos onde residiram no passado jogadores da equipa sénior. A situação foi reportada à PSP, que foi ao local tomar conta da ocorrência. O 'DN' fala em prejuízos de várias centenas de euros.