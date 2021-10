Conhecidos os primeiros oradores do Thinking Football Summit 2022

A Liga Portugal vai organizar o Thinking Football Summit 2022, entre os dias 18 e 20 de novembro de 2022, num evento que será realizado pela primeira vez em Portugal, no Porto. Ao longo de três dias, a Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota vai respirar futebol, num evento que pretende tornar-se numa referência no panorama mundial e que será o último grande evento desportivo a realizar-se na Europa antes do Mundial do Qatar.





O painel de oradores do evento já começa a ganhar forma. Nesse sentido, Pedro Proença, presidente da Liga Portugal; Javier Tebas, presidente da LaLiga; Emanuel Macedo Medeiros, Global CEO da SIGA; Nuno Gomes, ex-jogador internacional e Embaixador da Liga Portugal; Marcos Senna, ex-jogador internacional e Embaixador da LaLiga; Abel Ferreira, treinador do Palmeiras; Marcos Motta, advogado desportivo, e Russell Jones, General Manager do Wolves, são alguns dos nomes sonantes que irão partilhar conhecimentos e experiências ímpares relacionadas com a indústria do futebol.O Thinking Football Summit será uma montra de luxo do futebol, proporcionando diversos debates em torno de temáticas estruturantes deste desporto que apaixona milhões de pessoas. A Liga Portugal tem como objetivo abrir este evento ao público, contando com uma vertente mais divertida e descontraída, com muitos momentos dedicados aos eSports, estando ainda prevista a existência de passatempos e outras iniciativas que proporcionarão a criação de momentos de conexão com todos os adeptos de futebol.