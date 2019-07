Copa Ibérica: Bilhetes já estão à venda

Eis a primeira edição da Copa Ibérica! O torneio quadrangular, que conta com as participações de FC Porto, Portimonense, Real Betis e Getafe CF, tem data marcada para os próximos dias 19 e 20 de julho, no Estádio Portimão, e contará com uma Fan Zone, com entrada livre, de 18 a 21 de julho, instalada em frente à Câmara Municipal de Portimão, das 18h00 às 23h00.Os bilhetes para os jogos das meias-finais da Copa Ibérica já estão à venda e podem ser adquiridos através do site da Liga Portugal ou na bilheteira oficial do Portimonense SAD, bem como nas lojas Fnac, Worten e El Corte Inglès.O primeiro jogo, do torneio organizado pela Liga Portugal e pela LaLiga World, com a parceria de, tem data marcada para dia 19 de julho, com o FC Porto a defrontar o Real Betis, às 20h30, enquanto que o segundo desafio jogar-se-á no dia seguinte, 20 de julho, entre o Portimonense e o Getafe CF, pelas 20h30.Os vencedores destes dois encontros irão defrontar-se na noite de 21 de julho, às 20h30, numa partida que definirá o vencedor da primeira edição da Copa Ibérica. Na manhã desse mesmo dia, a partir das 11h30, define-se a equipa que fica com o terceiro lugar do pódio.Os ingressos têm o preço único de 6 euros para os jogos das meias-finais e final. O encontro relativo à atribuição dos terceiro e quarto lugares terá o preço único de 4 euros.FC Porto - Bétis (19/07/2019, 20h30): 6 eurosPortimonense - Getafe (20/07/2019, 20h30): 6 eurosTerceiro e quarto lugares (21/07/2019,11h30): 4 eurosFinal (21/07/2019, 20h30): 6 euros