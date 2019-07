Copa Ibérica: Torneio em Portimão nos moldes da Taça da Liga

A primeira edição da Copa Ibérica reunirá em Portimão, de 19 a 21 deste mês, duas equipas portuguesas, FC Porto e Portimonense, e outras duas espanholas, Getafe e Betis, numa iniciativa conjunta das ligas dos dois países.

A equipa portista é cabeça de cartaz do torneio e medirá forças com o Betis no primeiro dia, enquanto Portimonense e Getafe se encontrarão no dia seguinte, estando o último dia reservado ao apuramento do 3º e 4º e à final.

A prova surge na sequência da aproximação entre as ligas dos dois países, que teve um primeiro esboço na época passada, com os encontros ibéricos que incluíram os jogos Boavista-Getafe e Belenenses-Rayo Vallecano.

"Serão três dias de festa num formato em tudo idêntico ao da Allianz Cup e esperamos quatro jogos com estádio cheio", referiu Pedro Proença, presidente da Liga, adiantando que a Copa Ibérica "insere-se num conjunto de iniciativas que visam a internacionalização da Liga Portugal".

A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, revelou que será instalada uma fan zone precisamente em frente aos Paços do Concelho. "O futebol mobiliza multidões e queremos receber da melhor forma todos os que nos vão visitar ", referiu.

O evento insere-se no programa ‘Portimão Cidade Europeia do Desporto’, que no primeiro semestre de 2019 reuniu mais de 52.000 participantes em 315 eventos de 60 modalidades.

Os jogos decorrerão no Estádio Municipal de Portimão e serão transmitidos pela Sport TV. Dos clubes envolvidos, apenas o Portimonense, através do vice-presidente, Robson Ponte, esteve na apresentação do torneio.