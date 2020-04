Coronavírus: Liga admite jogos à porta fechada

O presidente da Liga Portugal acredita que os campeonatos serão retomados e avança que já há algumas hipóteses em cima da mesa. "Jogar à porta fechada é uma possibilidade", afirmou Pedro Proença numa entrevista à TSF, na qual se mostrou confiante num regresso à normalidade: "Os clubes estão com esse espírito de que as competições devem recomeçar o mais depressa possível. Temos três meses para esta retoma e estamos a a trabalhar diariamente para, assim que seja possível, regressarmos de forma imediata. Não se pode colocar em causa esta temporada e as próximas. Acreditamos que será possível jogar."





O dirigente admitiu ainda a possibilidade de os clubes recorrem ao lay-off [n.d.r.: redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho] para fazerem face aos efeitos económicos desta paragem forçada:_"Temos a noção de que se não voltarmos com alguma rapidez à normalidade há instrumentos que o futebol terá de utilizar. Se as receitas reduzirem, os clubes poderão ter de utilizar esses instrumentos."