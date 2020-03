Coronavírus: Plantel do Belenenses doa subsídios para aquisição de material médico

O plantel de futebol sénior do Belenenses, que lidera a Série 2 da 2.ª Divisão da AFL, abdicou de parte do vencimento de março a fim de oferecer material médico ou de suporte a hospitais.





"Em reunião mantida por vídeo-conferência no final da semana entre a estrutura directiva e os capitães de equipa, o grupo orientado pelo técnico Nuno Oliveira informou que entende ser apenas credor dos dez dias do mês de Março em que esteve em acção. Dos restantes dois terços, um deles será liquidado no último mês da época, seja ele qual for, com o plantel a abdicar do terço restante em favor do Belenenses para que seja levada a cabo pelo Clube uma acção de oferta de material médico ou de suporte a hospitais, pessoal hospitalar ou equivalente", pode ler-se num comunicado do clube."Neste momento existem pessoas com mais necessidades do que nós, desde logo aqueles que na frente de combate a este vírus defendem a saúde de todos nós. Este é o espírito desta família que temos neste balneário sabendo que acabaremos por colher amanhã aquilo que fizermos hoje", sublinhou o capitão Bernardo Ribolho.Já o presidente Patrick Morais de Carvalho agradeceu o gesto. "Estamos na presença de um grupo de atletas extraordinário que além de ter o hábito de vencer dentro de campo tem também esta capacidade de se superar fora das quatro linhas. Naturalmente ficamos bastante agradecidos, não só nós como toda a família belenense e, no limite, o próprio país desportivo que pode retirar desta atitude ensinamentos preciosos. A época desta equipa ainda não acabou, queremos alcançar os objectivos para os quais tanto temos trabalhado, mas é com grande satisfação que verifico que este grupo de atletas além de constituir uma família tem um grande sentido cívico, também ele a tornar mais forte o estatuto de Instituição de Utilidade Pública que o Belenenses orgulhosamente ostenta".