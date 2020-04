Coronavírus: Silas entrega hoje material no Hospital Garcia de Orta, em Almada

Como Silas tinha dito a Record, tudo estava planeado para que a entrega das 5.750 máscaras que encomendara decorresse ontem à tarde no Hospital Garcia de Orta, em Almada, mas um atraso na transportadora impediu que isso acontecesse. Posto isto, o material médico que o ex-treinador do Sporting comprou juntando dinheiro seu a várias doações será entregue hoje à tarde, pois as máscaras saíram do Porto e chegam às mãos de Silas esta manhã.





Em declarações ao nosso jornal e numa publicação na conta de Instagram, o técnico deixou claro que este não será o último ato de ajuda para com os profissionais de saúde, estando já em contactos para comprar tecido para fazer batas, fatos, perneiras e cógulas com o valor (1.709€) que sobrou.