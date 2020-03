Coronavírus: Terceiro escalão em risco de ser cancelado

Segundo Record apurou, as provas seniores organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol também acabam por enfrentar um elevado risco de serem canceladas. Ainda assim, para já, continuam suspensas, como o organismo revelou em comunicado, com destaque para o Campeonato de Portugal, competição que ganha outra importância pelo impacto que tem na 2ª Liga.





É esse o motivo que vai travando uma decisão imediata, embora vários clubes comecem a pressionar a nesse sentido, também no que diz respeito aos Distritais, porque já começam a ‘limpar’ os plantéis para enfrentar a crise económica.Certo é que tem havido diversas videoconferências de responsáveis da FPF com clubes não só do Campeonato de Portugal, como das restantes provas seniores que organiza, como a Liga BPI (futebol feminino), a Liga Placard (futsal masculino) e ainda a Liga de futsal feminino. O objetivo é acompanhar os clubes, ouvir dúvidas e receios para pesar na hora de decidir.