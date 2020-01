Costinha: «É importante os jogadores serem aconselhados em termos de redes sociais»

O terceiro painel da Futecom debruçou-se sobre a relação dos jogadores com a área da comunicação. O mesmo contou com a presença de Costinha, treinador, ex-jogador e embaixador da Liga Portugal, Vasco Moreira, atleta dos sub-19 do Sp. Braga, Domingos Lopes, empresário e Diogo dos Santos André, CEO da Remarkable.





Costinha começou por salientar a importância das redes sociais para os jogadores. "Vivemos numa era de comunicação constante, há uma projecção muito grande. Penso que é importante os atletas serem aconselhados em termos de redes sociais. As redes sociais podem ser um veículo para ajudar à formação dos atletas É preciso haver um equilíbrio, há poucos clubes que conseguem ter um domínio acentuado sobre os jogadores em termos de redes sociais", referiu.Assumindo que o Sp. Braga acompanha a forma como os jogadores convivem com as redes sociais, Vasco Moreira defendeu também a ideia do equilíbrio: "Podemos potenciar a nossa carreira com a Internet, mas temos de ter muito cuidado. Quando assinei pelo Sp. Braga deixei de ser apenas o Vasco, passei a ser o Vasco, jogador do Sp. Braga. Temos de pensar se é bom para nós, não vamos dar tiros nos pés por causa de atos de irresponsabilidades".Por fim, Domingos Lopes assumiu que os empresários têm cada vez mais o cuidado de promover os jogadores com as redes sociais e Diogo Santos André defendeu que os jogadores devem ter o objetivo de ser um produto e que clubes como Aves e Rio Ave ainda não estão a aproveitar na totalidade a presença de jogadores com muitos seguidores no plantel (Mohammadi e Taremi, no caso).