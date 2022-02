Covid-19: Associação de Futebol da Madeira anuncia retoma da atividade desportiva

A Associação de Futebol da Madeira anunciou esta quarta-feira a retoma de todas as competições desportivas, após uma paragem para "perceber a dimensão das dificuldades de cada clube quanto à implementação das medidas" contra a covid-19 impostas pelo Governo regional.

"Para conhecimento de todos os Clubes filiados e demais interessados, informa-se que a Direção da Associação de Futebol da Madeira [...] decidiu retomar, a partir do fim de semana de 12 e 13 de fevereiro de 2022, toda a atividade desportiva regional", pode ler-se na nota de imprensa, enviada pelo organismo que tutela o futebol e futsal madeirenses.

A AFM explica ainda que a decisão surgiu após "uma reunião tida na passada segunda-feira, dia 7 do corrente e após esclarecidas as dúvidas e os procedimentos, resultantes da interpretação da Resolução n° 53", publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, em 3 de fevereiro.

O primeiro "reajustamento das medidas necessárias para a contenção e controle da pandemia na Região Autónoma da Madeira", foi anunciado pelo executivo madeirense na segunda-feira, 31 de janeiro, entrando em vigor em 1 de fevereiro e estando prevista até 28 deste mês.

Este exigia que os cidadãos que pretendessem aceder ou frequentar qualquer atividade na comunidade, incluindo desportivas, possuíssem "esquema vacinal completo e dose de reforço com 14 dias de evolução ou a apresentação de Certificado de Recuperado".

No seguimento do anúncio feito pelo secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, a Associação de Futebol da Madeira decidiu "o adiamento da jornada do fim de semana de 5 e 6 de fevereiro para o futebol e futsal de formação", tendo solicitado ainda aos clubes filiados "o envio do número de jovens com plano vacinal, no sentido de perceber a dimensão das dificuldades de cada clube quanto à implementação das medidas".

O Governo Regional presidido por Miguel Albuquerque procedeu à alteração da medida inicialmente imposta, dando, no passado dia 03 de fevereiro, 'luz verde' para que quem tenha iniciado a vacinação possa aceder às atividades desportivas, caindo por terra a exigência da vacinação completa.

Em caso de não possuir qualquer vacina, terá na mesma de "apresentar teste TRAg de despiste de infeção por SARS-CoV-2, a efetuar semanalmente, a expensas do próprio".

De regresso à competição o organismo desportivo insular apela ao "cumprimento integral" das medidas.

No mesmo documento, a AFM deu a conhecer os critérios para o adiamento de jogos relacionados com surtos de covid-19 no seio das equipas, explicando, que no futebol de 11, as equipas terão de ter no mínimo cinco infetados, enquanto nas restantes competições a partir de três.