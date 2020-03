Covid-19: Fundação do Futebol entrega bens alimentares e cria rede de voluntariado

A Fundação do Futebol associou-se esta terça-feira ao Banco Alimentar Contra a Fome, com a entrega de comida e a criação de uma plataforma de voluntariado, em que apela à participação dos clubes na luta contra a pandemia de covid-19.

"A Fundação do Futebol associou-se a esta campanha, contribuindo com bens alimentares a serem distribuídos por várias instituições, IPSS e lares de acolhimento, através de uma plataforma de voluntariado. As inscrições estão disponíveis a partir de 31 de março, até 10 de abril. Esta rede de voluntariado desafia os colaboradores da Liga e também das sociedades desportivas a fazerem parte desta iniciativa", anunciou a Liga de clubes, em comunicado.

A Liga lembrou que, devido à pandemia de covid-19, o Banco Alimentar Contra a Fome criou uma rede de emergência alimentar, com o intuito de ajudar os que, nesta fase, estão a passar por maiores dificuldades, contando a partir de agora com o apoio da Fundação do Futebol, crida pelo organismo representativo dos clubes profissionais.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou mais de 791 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 38 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 163 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 2 de abril, registaram-se 160 mortes e 7.443 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.