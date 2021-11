Covid-19: Liga alerta clubes para manterem "altos níveis de cuidados e procedimentos"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) reuniu com os departamentos médicos dos clubes da I e II Liga, alertando para a necessidade de se manterem "altos níveis de cuidados e procedimentos" devido à pandemia de covid-19.

"A reunião surgiu na sequência da decisão dos Países Baixos de fechar o futebol durante três semanas, devido à covid-19, e na necessidade de manter o foco em Portugal", refere a LPFP em comunicado divulgado este sábado.

O organismo, liderado por Pedro Proença, salienta que também está "iminente" o encerramento dos estádios de futebol na Rússia devido à pandemia.

"Foram apresentados os dados estatísticos da covid-19, relativos ao mês de outubro, e houve ainda espaço para esclarecimento de dúvidas. Este é um alerta da Liga Portugal aos clubes, que pede para se manterem atentos e com altos níveis de cuidados e procedimentos, porque o futebol português não pode parar", acrescenta.

