Covid-19 provocou perdas de 200 milhões no futebol profissional e Proença reivindica apoios

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, garantiu esta sexta-feira que o impacto económico da covid-19 no futebol profissional português, na época transata, gerou perdas superiores a 200 milhões de euros.





Em publicação nas redes sociais, o ex-árbitro deu conta da realização de uma reunião da direção da Liga Portugal, na qual foi discutido o 'rombo' económico provocado pela pandemia, assim como as possíveis formas de apoiar os clubes e as suas sociedades anónimas.No mesmo comunicado, Proença enumerou diferentes tipos de ajuda que o Governo pode oferecer às sociedades desportivas, de modo a apoiá-las num momento economicamente frágil. O líder máximo da Liga sugere a revisão dos seguros de acidentes de trabalho dos jogadores, a criação de condições fiscais que permitam maior capacidade de captar investimento, bem como a tutela dupla do Futebol Profissional por parte dos ministérios da Educação e Economia.Proença afirmou ser ainda necessário apostar numa participação multi-institucional na regulamentação das matérias de segurança e combate ao racismo, xenofobia e intolerância nos espetáculos desportivos e reivindicou a alteração do regime das apostas desportivas, de modo a estabelecer uma distribuição justa dessa receita.