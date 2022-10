Craques do futebol visitam pediatria em Guimarães: «Tornar mais feliz os dias dos pequenos heróis»

No âmbito do projeto 'Esta bata tem poderes', integrado na Fundação do Futebol, a Liga Portugal juntou Bruno Varela (V. Guimarães), Fran Navarro (Gil Vicente) e Luís Rocha (Moreirense) numa visita à ala pediátrica do Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães. Levaram alegria e alguns mimos aos meninos e meninas que se encontram hospitalizados."Um dia que ficará na memória de todos e onde se provou, mais uma vez, que o Futebol é muito mais do que um jogo e que juntos todos podem fazer a diferença", aponta a Liga, em nota oficial."A Fundação do Futebol, recorde-se, tem vindo a distribuir estas poderosas Batas, feitas de camisolas dos 34 clubes que compõem os quadros do Futebol Profissional, de Norte a Sul do país. Um pequeno gesto que leva o poder do Futebol aos hospitais pediátricos e que tem como grande objetivo tornar mais felizes os dias dos pequenos heróis", acrescenta."Dentro de campo somos rivais, mas fora dele apoiamos o mesmo que são as pessoas. Que as crianças do hospital estejam contentes, é esse o nosso objetivo", sublinhou Fran Navarro, avançado do Gil Vicente.