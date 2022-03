Daniel Ramos confiante no regresso ao ativo no início da próxima época

Um dos treinadores convidados da XIX Gala Melhor Treinador, organizada pelo Jornal 'O Gaiense', Daniel Ramos garantiu aos jornalistas, à margem do evento, ter boas perspetivas de regressar ao ativo já no arranque da próxima temporada, depois de ter deixado, no mês passado, o comando técnico do Al-Faisaly, da Arábia Saudita."Vou continuar a trabalhar, certamente. Tenho já bons indicadores nesse sentido para o início da próxima época. Há cenários que me colocam com uma forte possibilidade de continuar fora de Portugal, mas ainda está tudo aberto. Ainda hoje tive uma reunião sobre isso, mas não posso adiantar nada", afirmou o técnico, quando questionado sobre o seu futuro.Também convidado a comentar o embate da Seleção Nacional frente à Macedónia do Norte, jogo que ditará a presença ou ausência de Portugal no Mundial do Qatar, Daniel Ramos mostrou-se claramente otimista: "Espero o melhor, com a passagem ao Mundial. Fizemos um jogo positivo com a Turquia, apesar de termos tremido um pouco. Acho que estes jogos estão a ser encarados com grande seriedade por todos e acredito que vamos entrar muito fortes e passar".