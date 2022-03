De Nélson Monte ao plantel do Estoril: aPalavra está a passar

Eustáquio Eustáquio

Já participaste ? Ajuda-nos a ajudar, desta vez pela Ucrânia OBRIGADO A TODOS ?? Segue a nossa página aqui https://t.co/iiez1cPT2K pic.twitter.com/18rHoZCziX — Vítor Severino (@VtorSeverino83) March 14, 2022

Desde o início ligado ao movimento HelpingUcrânia, o projeto aPalavra - que nasceu com o objetivo de ajudar quem mais precisa através do futebol - está a recolher camisolasde jogadores com a finalidade de as leiloar e utilizar as receitas para trazer refugiados dos campos e dar apoio no acolhimento e integração.Este processo, que é da responsabilidade de Ricardo Martins e apadrinhado por Vítor Severino, treinador-adjunto de Luís Castro no Al-Duhail, está a todo o vapor e já foram muitas as camisolas recebidas.A primeira foi a de Nélson Monte, jogador que fugiu da Ucrânia e que agora assinou pelo o Almería de Espanha, e seguiram-se Derick Poloni (Casa Pia), Miguel Reisinho (Boavista), António Folha (FC Porto B), Stephen Eustáquio (FC Porto) e ainda chegaram camisolas de Estoril e V. Guimarães assinadas pelos respetivos plantéis. Diogo Leite (Sp. Braga) Pêpê (Famalicão) e Rochinha (V. Guimarães) também já enviaram.Contudo, esta causa ainda não chegou ao fim. A recolha de camisolas está de pé até dia 31 de março e poderão ser enviadas para a Junta de Freguesia do Bairro: Avenida Silva Pereira n.º21, 4765-014, Bairro.O leilão também já tem data marcada e realizar-se-á no site do Leilão Justo, parceiro desta causa, a partir da meia-noite do dia 7 de abril.