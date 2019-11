Declaração de cumprimento salarial exigida até dia 16

A Liga Portugal alertou as SAD que competem na 1ª e 2ª Liga para o prazo de verificação do cumprimento salarial a jogadores e treinadores. Os responsáveis têm até 16 de dezembro para demonstrar a inexistência de dívidas correspondentes a retribuições base e compensações mensais a atletas e técnicos com contrato de trabalho ou formação registado na Liga Portugal, relativas à contraprestação realizada entre setembro e novembro.

Os restantes prazos de verificação ocorrem a 16 de setembro (referente à contraprestação de maio a agosto), 16 de março (de dezembro a fevereiro) e 15 de maio (de março a abril). A demonstração é feita através de declaração do clube que o ateste, subscrita pelos legais representantes e certificada por ROC ou SROC.