Detido jovem que esfaqueou jogador do Lavrense à porta de bar no Porto

A Polícia Judiciária deteve um jovem de 24 anos suspeito de ter esfaqueado João Freire, jogador do Lavrense, no Porto.João Freire, formado no Rio Ave e no Varzim, ainda deu entrada pelo próprio pé no hospital da Póvoa de Varzim, mas acabou por ser induzido em coma, transferido para o hospital de São João e operado de urgência sendo que está agora nos cuidados intensivos em estado crítico.