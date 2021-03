Detidos suspeitos de matar jogador de 15 anos do Barreirense encontrado dentro de poço

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quinta-feira dois jovens suspeitos de matar Lucas Miranda, o jovem jogador de 15 anos do Barreirense que foi encontrado morto num poço a 17 de fevereiro. Os detidos têm 17 e 18 anos e residiam na mesma instituição de acolhimento de Lucas.





O cadáver de Lucas Miranda foi retirado a 17 de fevereiro de um poço seco, situado na freguesia de Gâmbia-Pontes e Alto da Guerra, em Setúbal, numa busca solicitada pela Polícia Judiciária. O jovem, de 15 anos, estava dado como desaparecido há cerca de quatro meses, altura em que se encontrava institucionalizado no Centro Jovem Tabor, IPSS que acolhe cerca de duas dezenas de outros jovens com dificuldades de inserção na sociedade. O cadáver estava embrulhado num lençol.Entrou no Barreirense na época 2013/14Lucas Miranda nasceu a 16 de março de 2005 e ia cumprir a oitava época no Barreirense , clube no qual começou a jogar, em 2013/14, nos traquinas, passando depois pelos escalões de benjamins, infantis e iniciados. Antes de ingressar no emblema do Barreiro, o lateral-direito, que ia iniciar a primeira época nos juvenis, teve uma primeira experiência no futsal da Associação de Moradores e Amigos da Zona Sul, da Baixa da Banheira, na temporada 2012/13.