Direção da AF Braga anuncia reunião com intuito de discutir os interesses do futebol distrital

A direção da Associação de Futebol de Braga vai reunir, esta semana, com o intuito de elaborar medidas e propostas "adequadas em função dos interesses do Futebol Distrital."

O anúncio da reunião surge depois das promoções de Vizela e Arouca à 2.ª Liga, que pode abrir vagas no Campeonato de Portugal. "Perante o cenário atual, a Direção da Associação de Futebol de Braga comunica que durante esta semana irá reunir, para analisar toda a situação decorrente desta anormalidade que a todos apanhou desprevenidos e elaborar medidas e propostas adequadas, em função dos interesses do Futebol Distrital", pode ler-se no comunicado da segunda maior associação distrital do país, apenas atrás da do Porto.

A direção da Associação de Futebol de Braga recorda que tem "seguido as orientações da Federação Portuguesa de Futebol, no que diz respeito às decisões de conclusão das provas oficiais na época 2019/2020, bem como as respetivas implicações desportivas para a época 2020/2021." Cenário alterado depois da FPF ter decidido promover o Vizela e o Arouca à 2.ª Liga.