Direção-Geral de Saúde e FPF juntam-se em projeto de atividade física infantil

A Direção-Geral de Saúde (DGS) assinou esta terça-feira um protocolo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), juntando-se a um projeto que visa aumentar os níveis de atividade física em crianças de mais de 360 escolas do país.O protocolo foi hoje assinado na Cidade do Futebol, em Oeiras, distrito de Lisboa, juntando as duas instituições numa iniciativa em que as crianças poderão aceder a uma atividade de duas horas, com uma bola como "elemento fundamental", é descrito em comunicado, para promover a atividade física e desportiva em crianças do primeiro ciclo.

O objetivo do novo protocolo é integrar a DGS no Conselho Multidisciplinar e a "disponibilização de 550 jogos" para as escolas que participam, pode ler-se em comunicado da FPF.

O projeto arrancou em 02 de outubro deste ano e, além desta atividade de enriquecimento curricular (AEC), oferece também formação a professores e 'kits' com material desportivo.

Os professores receberam formação, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e as escolas aderentes receberam dois 'kits' de material, com bolas, bolas de ténis, arcos, cordas, coletes e cones, além de um manual digital com as atividades propostas.

Antes do arranque, um projeto-piloto em janeiro chegou a mais de 1.300 crianças.