Diretora executiva da Liga fala numa "diminuição de 156 milhões de euros" nas transferências

Susana Rodas, diretora executiva da Liga Portugal, participou esta sexta-feira no webinar da 'Thinking Football', da Liga de Clubes, em Leiria, e falou do impacto do covid-19 no futebol português.





"A nossa expectativa é um impacto de 276 milhões de euros nas receitas e os clubes têm tido muita dificuldade em baixar os custos operacionais. O máximo que conseguirão diminuir será em 8% esse valor", afirmou."Nas transferências de jogadores, Portugal tem feito entre 250 e 300 milhões de euros anuais e estamos a considerar uma diminuição de 156 milhões de euros, poderá ser ainda mais gravoso se este mercado de transferências se mantiver afetado. Outras receitas, como aquelas geradas em dias de jogo, estimamos perdas de 20 M€, no merchandising estamos a perder 70% porque a maioria das compras era feito em dias de jogo", precisou."A UEFA já informou, por email, das dificuldades e que poderá ser afetada nas receitas e terá de afetar a quem está a pagar nas participações internacionais. Fizemos uma estimativa de uma perda potencial de 20%, cerca de 30 milhões, face aos 155 milhões que é aquilo que as SAD têm conseguido nas suas participações europeias. Depois é uma questão de pescadinha de rabo na boca"."Nos direitos televisivos, a nossa expectativa é que as equipas continuem a jogar em bolha, com muitos testes e que seja possível manter a competição, para não haver quebras"