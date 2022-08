Dois jogos da Liga 3 no top-5 das assistências no fim de semana

A Federação Portuguesa de Futebol dá esta segunda-feira conta que dois jogos da Liga 3 integram o top-5 dos encontros com mais assistências no último fim de semana.O U. Leiria-V. Setúbal teve mesmo 12.581 adetos nas bancadas, sendo apenas superado pelo FC Porto-Sporting, no Estádio do Dragão.O outro jogo da 1.ª jornada da Liga 3 a integrar o top-5 dos jogos com mais público foi o Belenenses-Académica, disputado no estádio do Restelo, que recebeu 3.205 espectadores.1.º FC Porto-Sporting, 49.430 espectadores2.º U. Leiria-VSetúbal, 12.5813.º Sp. Braga-Marítimo, 12.3584.º Chaves-Vizela, 5.4895.º Belenenses-Académica, 3.205