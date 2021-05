Domingos Paciência: «É muito difícil voltar a treinar em Portugal»

Record Nota-se alguma amargura em relação ao futebol atual, é a explicação para estar longe dos bancos?





Domingos Paciência – É um bocado isso. O não sentir que me dá prazer voltar a treinar. O futebol é mal gerido, acaba por se sofrer mais do que se tem prazer, porque as pessoas que estão no futebol facilmente trocam de ideias, acaba por andar-se a saltar entre vários sítios e a levar pancada, é a conclusão a que chego. Em Portugal não há projeto, não há visão, só contam os resultados. Já tive vários convites, mas recusei, porque são convites de pequena duração.DP – Tenho esperança de voltar a treinar se surgir realmente um projeto. A nível nacional, tirando os clubes que estão mais consistentes e sólidos, é difícil. Se surgir um projeto lá para fora, equaciono. Às vezes surgem uns telefonemas para ir para o Brasil e aí equaciono. Em Portugal vai ser muito difícil.DP – Não se autorregula, não cumpre regulamentos, há quem procure contornar as regras e o futebol português vai vivendo de caso em caso, e quando assim é provoca desconfiança, é a chico-espertice. Quem está no poder, por muito que queira fazer alterações, tem tarefa difícil, porque o futebol português tem muitos vícios do passado, e enquanto não se mexer vai ser difícil conseguir ser um futebol atrativo e equilibrado. Os três grandes não podem perder, se perderem há casos, e enquanto as coisas continuarem assim…