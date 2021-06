Dos métodos revolucionários às abordagens incompreendidas: livro 'A Geração de Ouro' foi apresentado

Decorreu na tarde desta segunda-feira a apresentação do livro 'A Geração de Ouro', da autoria de Hugo Sarmento e Duarte Araújo. A obra é uma viagem ao passado do antigo selecionador nacional Carlos Queiroz, aos métodos revolucionários e às abordagens incompreendidas que resultaram na conquista de dois Campeonatos do Mundo de sub-20, por parte da seleção portuguesa.





O lançamento contou com a presença de várias figuras que protagonizaram os momentos relatados ao longo das mais de 500 páginas do exemplar, que demorou quatro anos a ser escrito. Foram recordadas histórias, reavivadas as emoções e afastadas as saudades.No prefácio da obra, Arcelino Mirandela da Costa começa por dizer que "valeu a pena, foi um projeto lindo. A história poderá não se repetir, mas as referências estarão sempre presentes. Talvez o que dissemos seja pouco para o tanto que foi feito".Após a apresentação, o autor Hugo Sarmento assumiu que escrever este livro "era um dever de memória", mas esclareceu que "não foi apenas pelas conquistas, mas pelo trabalho extraordinário que houve, de inovação, de rotura metodológica, um trabalho de formação de treinadores, que permitiu catapultar o futebol português para o nível que temos atualmente".Carlos Queiroz também marcou presença e não escondeu a emoção com a homenagem realizada. "Foi um orgulho enorme fazer parte desta família e de construir estas plataformas de sucesso que o futebol português tem vindo a viver ao longo destes anos", confessou o antigo selecionador nacional. Sempre divertido, o treinador revelou que "às vezes com eles [jogadores] nós lembramo-nos mais das histórias colaterais, aquelas fora do campo, do que dos detalhes dos jogos, chegamos mesmo a estar a discutir os resultados. Quando se trata de histórias relacionadas com a emoção, o afeto e amizade, essas estão sempre na ponta da língua".Paulo Madeira, um dos jogadores que conquistou o Campeonato do Mundo de sub-20 por Portugal, reforçou a importância do feito histórico. "Esta geração foi o virar de uma página do futebol português. Temos de estar orgulhosos do que fizemos e esta homenagem é merecida", afirmou o antigo defesa central.No seio do convívio entre jogadores e treinadores ficou claro o espírito de grupo que permanece até aos dias de hoje e Carlos Queiroz recordou umas palavras de Nelo Vingada que retratam o espírito da 'Geração de Ouro': "Ganhávamos pouco, mas divertíamo-nos à brava".