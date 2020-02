Duas centenas no 'Leiria Sports Meeting'

Cerca de duas centenas de pessoas, entre professores e treinadores de vinte modalidades, participaram durante dois dias no ‘Leiria Sports Meeting’, uma ação de formação que teve o apoio de Record e reuniu vários agentes desportivos, que contaram em primeira mão aspetos relacionados com as respetivas carreiras.

Filipe Beja, da organização, fez um balanço "muito positivo" do evento e admitiu que o mesmo pode vir a ter uma segunda edição ainda no decorrer deste ano, em parceria com a Câmara de Leiria, que cedeu o Teatro José Lúcio da Silva para o efeito, e a Associação de Futebol de Leiria. "O objetivo é fazer essa ação num momento em que não haja tanta competição, para ser mais acessível aos treinadores interessados", salientou aquele responsável.