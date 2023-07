Duas equipas sub-12 desclassificadas da IberCup devido a confrontos entre... os pais

No mínimo insólito... e lamentável. Olivais e EF Belém Alfragide foram desclassificados do torneio juvenil IberCup devido ao mau comportamento dos pais dos jogadores, que se envolveram em confrontos. As duas equipas estavam a disputar o playoff ouro dos quartos-de-finais da categoria sub-12, no Jamor, mas o duelo acabou por ser interrompido pelo árbitro.O jogo encontrava-se ainda na primeira parte, estando as duas formações empatadas a zero. Refira-se que a regulamentação da prova prevê a exclusão das equipas em causa se os respetivos apoiantes provocarem desacatos. Desta forma, o Promessas del Norte, que estava à espera de conhecer o adversário da meia-final, que resultaria do vencedor deste jogo, avança para a final.