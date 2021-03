Com o campeonato nacional já na segunda volta começa a típica pergunta: E se?





E se o Sporting perder três jogos seguidos? E se o Braga ganhar todos os jogos? E se o Benfica não conseguir voltar aos bons resultados regulares? Em tempos Paulo Bento, quando questionado com uma destas situações de "E se?", disse que "Se a minha avó tivesse rodas, seria um camião". Nada mais correto, Paulo, nada mais correto.Mas, para o comum adepto de futebol, são perguntas que têm que ser feitas. Cada um com o "E se?" que lhe dá mais jeito mas estas perguntas são as que nos materializam a expressão "Sonhar ainda não paga imposto". E penso que é um pouco por aí que temos um Sporting com 9 pontos de vantagem que não assume a candidatura, um Braga em segundo lugar que não renova os objetivos traçados no início da época e um Porto e Benfica que não atiram a toalha ao chão. Está tudo em aberto, essa é a mensagem a passar às tropas e tudo ainda pode acontecer, mesmo que sejam um "E se?" bastante improvável. Mas o improvável ainda é diferente do impossível, e também é aí que está a magia do futebol.Eu cá vou ficar aqui bem atento a estes "E se?", não vá a avó do Paulo Bento ser mesmo um camião.