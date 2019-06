Eleições da Liga: Benfica, FC Porto e Sporting já passaram pelas urnas

As eleições da Liga para o quadriénio 2019/23 encontram-se a decorrer, esta quarta-feira, até às 17h30, na sede do organismo, na cidade do Porto. Num ato eleitoral no qual Pedro Proença é candidato único, os clubes da 1.ª e 2.ª Liga foram chamados às urnas para eleger os corpos sociais para os próximos quatro anos.Até ao momento, passaram pelas urnas 20 clubes, entre os quais os três grandes. O Benfica esteve representado por Silvio Cervan, vice-presidente, o Sporting por Miguel Nogueira Leite, membro do Conselho Diretivo, e o FC Porto por Hugo Silva Nunes, advogado.De referir ainda que Júlio Mendes, presidente demissionário do V. Guimarães, também já marcou presença na sede na Liga para exercer o direito ao voto.Da 1.ª Liga faltam apenas votar Nacional, Marítimo, Sp. Braga, Feirense, Aves e Moreirense - isto levando por base o campeonato 2018/19.BenficaP. FerreiraChavesCova da PiedadeSp. CovilhãFamalicãoV. SetúbalLeixõesPenafielBelenensesFarenseV. GuimarãesBoavistaAroucaVarzimSportingAcadémicaRio AveTondelaFC PortoPortimonenseSanta Clara