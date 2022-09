Elevar a qualidade do jogador e do jogo: «É preciso olhar para a formação»

Os responsáveis máximos da formação e 'scouting' de Benfica, Sporting, FC Porto e Sp. Braga concordaram esta terça-feira sobre a necessidade de encontrar soluções para proteger os jovens futebolistas.

Essa vertente foi debatida como tópico no fórum Football Talks, realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, a cargo da Federação Portuguesa de Futebol e motivou, por parte do coordenador executivo do Sp. Braga, Hugo Vieira, a convicção de que "é o todo, e o todo é a qualidade dos jovens portugueses e da excelência que temos à disposição, que motiva a elevada quantidade de talentos para a prática do futebol em Portugal".





O dirigente bracarense defendeu a importância de ter em atenção "a carga horária" e a importância de proporcionar o que chamou de "horários decentes" para possibilitar que os atletas possam deslocar-se de regresso às respetivas casas sem prejuízo do desenvolvimento pessoal.De acordo com essa ideia, estava diretor-geral da formação do Benfica, Pedro Mil-Homens: "Muitos colegas não portugueses que nos visitam fazem-nos essa pergunta [o que motiva o aparecimento tão elevado de talentos no futebol de formação português]. Se fosse pela nossa água era fácil, mas é um todo", definiu."Fiz 300 quilómetros para estar aqui, pois não sabia que iria estar de férias quando aceitei o convite. Portanto, farei mais 300 para regressar junto da minha família, e só regresso satisfeito se perguntar: 'o que é que podemos mudar'?," questionou o responsável máximo pelo futebol de formação do Benfica.Para Pedro Mil-Homens, que chefia o trabalho realizado no Benfica Campus, no Seixal, "é preciso olhar para a formação para a melhorar, responsabilizar as Associações e olhar de forma muito corajosa para a oferta competitiva dos escalões mais jovens". "Sabemos que é entre os 6 e os 11 anos que o sistema nervoso das crianças tem plasticidade para aprender. Os treinadores não ensinam nada, são os atletas que aprendem. Os professores ajudam a aprender. O jogo de hoje nestes escalões está a matá-los", acrescenta Pedro Mil-Homens, que também apontou baterias aos técnicos: "Precisamos de olhar para a formação de treinadores dos níveis 1 e 2, é aí que tudo começa. Encontrar uma forma inteligente de os levar a perceber que não vão ser o Mourinho dos sub-7. Transformando aquela canção dos Pink Floyd: Hey, coach, leave the kids alone".Por seu lado, o coordenador técnico da formação do FC Porto, Filipe Ribeiro, considera que o segredo do sucesso reside na "paixão que existe à volta do futebol", algo que considera "transversal" e que levou ao atual "desenvolvimento", insistindo na importância de rever a forma como os campeonatos nas competições mais jovens, "essencialmente até aos 12 anos", são atualmente organizados.O alto quadro da formação do clube 'azul e branco' lembrou que, quando estava no Vitória de Guimarães, "a Associação de Futebol de Braga reuniu com os clubes para discutir esta problemática", e sugeriu que esse tipo de prática possa continuar a acontecer.Já o coordenador de 'scouting' do Sporting, Paulo Noga, mencionou o "orgulho de ser português", algo que, salientou, se sente no estrangeiro e "muitas vezes é o que faz a diferença", definindo ainda como uma das principais virtudes existentes no futebol português no seu geral, como também muito particularmente na formação, a "alta competitividade", frisando que "não há ninguém que esteja ligado ao futebol que não queira ser bom".