Emanuel Medeiros condena agressões no FC Porto-Sporting: «Revela cultura tribal»

Emanuel Medeiros, CEO Global da Sport Integrity Global Alliance (SIGA), não poupou nas críticas quando questionado sobre os conflitos entre jogadores e dirigentes que aconteceram no clássico da 22.ª jornada da Liga Bwin entre FC Porto e Sporting."Não comentei até esta altura o que se passou em Portugal e não me quero cingir a um jogo em particular. O que se passou foi extraordinariamente grave, revela cultura tribal que não e apanágio do desporto e do futebol, não esta a altura da condição que o futebol português conquistou no plano internacional. Essas condutas não podem ser de modo nenhum branqueadas nem deixar de ser alvo de censura e repudio. Não há ninguém que possa pensar de outra maneira. Não é apenas um jogo, tem havido no futebol em Portugal uma cultura de navalhada verbal, de distribuição do bom nome e do que o futebol tem de positivo e tão necessário é em momentos como este e esta cultura e sentimento de imunidade não pode ser permitido", começou por referir."Temos de o dizer com brutalidade. Não pode igualmente deixarem os problemas de serem confrontados e as soluções debatidas. Felizmente estão a vista de todos, mas por circunstâncias diversas não se tem concretizados. Não creio que seja pelo mau tempo, ou não termos dirigentes a altura, ou pelo que os adeptos queiram que a sua equipa ganhe independentemente de como mesmo que atinja de morte a verdade do desporto.Mas não tem havido vontade. É um desafio que se faz ao futebol como setor que se quer respeitado e capaz de cumpri papel na sociedade e na economia. O que se espera é decisão quer o futebol em Portugal refletir e merecer a confiança dos investidores, a paixão dos adeptos e quer ser uma escola e exemplo para as gerações mais novas? Se sim desafio os lideres dos clubes, das federações a avançarem com as reformas que a SIGA defende há muito e eu há mais 20 anos. Não encontro justificação para o facto de não existir uma clear enhance que assegure a verdadeira e efetiva transparência das transações financeiras, sejam ao nível das transferências seja na aquisição da capital social das SAD ou de direitos comerciais", acrescentou, apresentando a solução."Isto não é missão impossível. O que é que é preciso para que os dirigentes percebam que não é destruindo a credibilidade do desporto e do futebol em particular que vão conseguir dignificar a sua imagem e atrair fontes de receitas que possam ser reinvestidas de novo no desenvolvimento da modalidade. Basta! Estou disponível para dialogar com todos, sem exuberâncias, mas sem transigir em valores que assumo ser absolutamente fundamentais, que estão em banho-maria há décadas de reformas que não oferecem dificuldades nenhumas mas têm esbatido com conjunto de resistências que são sinal de alguma falta de liderança e vontade. Isso diz respeito também aos governos e a todos os adeptos e investidores", sustentou.Emanuel Medeiros abordou ainda a homenagem feita a José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, a quem deixou elogios."[Homanegem] Traduz um sentimento comum pela comunicada internacional que a SIGA representa, as principais organizações que se batem pela integridade do desporto este era um reconhecimento justo e muito oportuno. A um líder cimeiro e figura que tem influenciado desporto em Portugal e a quem se espera um mandato positivo e concretizador e portanto é uma forma sentida e sincera de prestar reconhecimento pelos serviços prestados pela integridade do desporto, dos seus valores e ideias e na afirmação da agenda reformista que a SIGA protagoniza. Tem sido um líder que esteve sempre ao lado da SIGA, desde a fase concetual, nunca hesitou em estar na primeira linha de uma causa que é tão determinante e necessária para um desporto que tem cada vez mais papel importante na sociedade", reconheceu.