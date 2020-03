Empresa de agenciamento Blueprivate doa dois computadores e duas televisões

A empresa de agenciamento Blueprivate, liderada por Manuel Tomás, doou dois computadores e duas televisões ao lar da Santa Casa da Misericórdia de Canha, que se situa no Montijo. Com esta ação, o empresário pretende aproximar os utentes dos familiares e amigos, numa altura em que o Governo proibiu as visitas presenciais em todo o país.





Manuel Tomás espera que o universo de cerca de 300 empresários portugueses se associe à causa. "Há várias instituições a passar por necessidades, não só os lares. Se todos contribuirmos, dentro das possibilidades de cada um, podemos tornar o dia a dia destas pessoas melhor", considerou, ao nosso jornal.A Blueprivate, que representa 40 jogadores a nível nacional e internacional, entre os quais Stephen Eustáquio (P. Ferreira) e Reinildo (Lille), já entregou o equipamento no lar.