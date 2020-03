Empresário Pedro Silva pede atenção para o agenciamento de jogadores

Os efeitos a nível de contingência que têm provocado a pandemia do coronavírus deixa os seus prejuízos no desporto e nas suas diversas áreas. O agenciamento de jogadores é um deles e Pedro Silva, da ‘Kool4you’, acentua quais são as suas preocupações neste momento.





"O que se tem feito para apoiar os agentes de futebol? Que eu saiba não se tem feito nada, quando falam dos agentes sempre fazem a ligação à comissão milionária ou algo que envolva muito dinheiro, então para quê ajudar? Está errado, também temos estruturas, também temos compromissos, também temos famílias, vejo mais agentes a ajudar do que a ser ajudados neste momento", defende o agente.Para já o impacto nos negócios ainda não é muito mensurável, mas há dossiês cujo "desfecho" é ainda desconhecido. "O impacto não se sente de imediato, apenas começamos a prever o que não temos controlo neste momento, obviamente que tinha em mãos já alguns negócios pré-definidos, e que agora não sabemos o desfecho, embora tenhamos otimismo e fé de que tudo volte rápido à normalidade. Os jogadores estão tranquilos, preocupados com as famílias, e obviamente tristes por não poderem fazer o que mais gostam", explica Pedro Silva.Embora compreenda que as entidades governamentais tenham outras prioridades na atual conjuntura do Estado de Emergência, o agente espera que as empresas de agenciamento de futebol sejam apoiadas "como qualquer indústria"."Não podemos empurrar tudo para o governo também, pois é desumano pensarmos que o governo tem um botão mágico que carrega e resolve tudo, tem de chegar e espero que chegue primeiro às necessidades básicas do país, contudo as agências de futebol fazem parte do crescimento nacional como indústria que é, e obviamente terão as ajudas como qualquer indústria, quero acreditar", asseverou, por fim, o empresário.