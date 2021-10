Equipa sub-15 do Mangualde vê cartão branco por rejeitar entrar em campo com mais um jogador

Um momento de desportivismo no jogo de sub-15 entre o GD Mangualde e o GDCRS Vila Silgueiros valeu o cartão branco aos treinadores da equipa da casa, Marco Amaral e João Costa.





Durante a 3.ª jornada do Campeonato Distrital de Juniores "C", os técnicos da formação de Mangualde deram conta que o adversário iria entrar em campo com menos um elemento, e optaram por fazer o mesmo. A equipa rejeitou a possibilidade de ir a jogo em superioridade numérica, priorizando uma partida de igual para igual.Luis Castainça, o árbitro do encontro, premiou a atitude de fair-play com o cartão branco, que tem como principal objetivo enaltecer condutas eticamente corretas da parte dos vários agentes desportivos, desde atletas, a treinadores ou público.A Associação de Futebol de Viseu parabenizou o oficial nas redes sociais "pelo belo gesto".