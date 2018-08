Continuar a ler

O Sporting igualou já na segunda parte, aos 58 minutos, num remate frontal e à entrada da área piedense desferido pelo jovem avançado Diogo Brás, que bateu o veterano guarda-redes José Moreira, ex-Estoril e Benfica.Um resultado justo e que premeia o esforço de ambos os conjuntos num jogo disputado em condições climatéricas adversas face ao intenso calor que se fez sentir em Almada.Eurico Gomes, treinador do Cova da Piedade, aproveitou para rodar grande parte do plantel, tal como o homólogo do Sporting, José Lima.Este foi o derradeiro embate particular do Cova da Piedade antes do arranque da edição de 2018/19 da 2.ª Liga, agendada para o dia 12 deste mês, data em que a equipa do Concelho de Almada se desloca ao recinto do V. Guimarães B.