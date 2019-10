Equipas portuguesas entram em campo com "2 fora de jogo"

Os jogos das Liga NOS e 2ª Liga do fim de semana vão ser antecedidas por uma campanha de sensibilização para a prevenção do cancro da próstata, anunciou esta quinta-feira a Liga de clubes.





A ação "2 Fora de Jogo", organizada em conjunto pela Liga Portuguesa Contra o Cancro e pela Fundação do Futebol - Liga Portugal, vai decorrer nos jogos da 10.ª jornada da Liga NOS e da nona da 2ª Liga.O capitão e o sub-capitão das equipas vão entrar mais tarde em campo, já na altura em que as equipas estiverem alinhadas antes do início do encontro, para lembrar que o cancro da próstata afeta dois em cada 11 homens.