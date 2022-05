Erradicar a violência no futebol: Pedro Proença e José Luís Carneiro agendam novo encontro

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, e toda a direção executiva do organismo reuniram-se esta terça-feira com José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna, no Ministério da Administração Interna, um encontro que contou ainda com a presença de João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e Desporto, e de Isabel Oneto, a secretária de Estado da Administração Interna.A reunião teve como principal objetivo "sensibilizar a estrutura governativa para a necessidade de ações que acautelem que a violência associada ao futebol não se verifique na próxima temporada", tal como é referida na nota publicada hoje no sítio oficial da Liga Portugal. Uma ação que no entender da Liga Portugal deverá contar com a cooperação de várias forças de segurança, da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), e ainda do Governo."Viemos hoje sensibilizar o Senhor Ministro para a questão da violência, racismo e xenofobia associados ao futebol e ao trabalho que tem de ser desenvolvido em conjunto por todos, por forma a prepararmos a próxima época desportiva. Deixamos uma série de propostas, tendo ficado já o compromisso de voltarmos a reunir-nos dentro de duas semanas para analisarmos os passos futuros para a próxima temporada que queremos diferenciadora", disse Pedro Proença, em declarações no site oficial da Liga Portugal.