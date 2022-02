Escutas revelam que Coentrão ia trocar Sporting pelo FC Porto

Fábio Coentrão esteve perto de sair diretamente do Sporting para o FC Porto no mercado de verão de 2018. Quem o garante é Jorge Mendes, empresário do jogador, numa escuta que integra o processo ‘Cartão Vermelho’ e que o Correio da Manhã avança este sábado.Quando chegou a Alvalade em 2017/18 emprestado pelo Real Madrid, que anos antes o comprara ao Benfica, Coentrão afirmou que apesar de ter "vestido muitas camisolas" sempre foi "feito de Sporting". Nessa época realizou 44 jogos, com um golo e quatro assistências, mas a continuidade nos leões em 2018/19 não foi hipótese.