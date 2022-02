Estádio Rui Jorge baptizado com lágrimas

A edilidade de VN Gaia requalificou o abandonado Campo de S. Tiago, outrora o recinto do quase centenário Clube de Futebol Oliveira do Douro, e baptizou as novas instalações de Centro de Formação Desportiva Rui Jorge.As obras custaram cerca de 1 milhão de euros e a nova estrutura foi inaugurada hoje com pompa e circunstância, sendo que o evento, para além do padrinho Rui Jorge, selecionador nacional Sub-21, contou ainda com a presença de muitas outras entidades, como Hélder Postiga, vice-presidente da FPF e José Neves, presidente da AF Porto."Quero deixar três palavras a todos. Agradecimento, orgulho e simbolismo", disse Rui Jorge já com as lágrimas nos olhos e com a voz embargada pela emoção do momento.O treinador nasceu, cresceu e estudou sempre em Gaia e também frequentou o antigo recinto com assiduidade para assistir a jogos de muitos dos seus familiares, apesar de que nunca representou nenhum clube do concelho, dado que chegou à formação do FC Porto com apenas nove anos.Este novo espaço não tem como objetivo servir de apoio logístico às entidades desportivas já existentes, mas sim facilitar a prática desportiva a jovens sem enquadramento nas camadas de formação dos diversos clubes do concelho."A escola municipal não é mais um clube. É e será o local de prática desportiva para aqueles que os clubes não querem ou não podem aceitar", justificou Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de VN Gaia na inauguração.