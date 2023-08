Já foi dado o pontapé de saída na última semana do 21º Estágio do Jogador e o Sindicato anunciou a chegada de seis novos atletas, com destaque para dois internacionais jovens por Portugal. Nuno Pina, de 24 anos, foi campeão de sub-19 em 2018 ao lado de craques como Florentino, Trincão ou Jota, e procura agora clube depois de na temporada passada não ter realizado nenhum jogo ao serviço do Torreense, na 2ª Liga. O outro é Fábio Duarte, guarda-redes que em 2022/23 saiu pela primeira vez do Benfica para se aventurar no Vilafranquense. Não se impôs e agora procura clube. Participou no Europeu de sub-17 em 2014.