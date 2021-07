Estoril vence Belenenses SAD em jogo-treino na Cidade do Futebol

O Estoril Praia venceu esta quarta-feira o Belenenses SAD por 1-0, em jogo-treino entre dois conjuntos que vão disputar a Liga Bwin e que preparam os jogos da primeira fase da Allianz Cup.

O extremo português Chiquinho, de 21 anos, foi o autor do único tento da partida, que se realizou na Cidade do Futebol, em Oeiras, a poucos dias da estreia oficial das duas equipas na temporada 2021/22, marcada com a primeira fase da Taça da Liga.

Os azuis visitam o secundário Mafra no sábado, às 15:30, enquanto os estorilistas vão até à Madeira, para defrontar o despromovido Nacional, pelas 18:00 de domingo.

Em caso de triunfos, Trofense ou Sporting da Covilhã, ambos da II Liga, estão no caminho do Belenenses SAD na segunda fase da competição, em 31 de julho, onde o Estoril Praia pode encontrar Feirense, da II Liga, ou o primodivisionário Famalicão.

Já no arranque da I Liga, a equipa da Linha visita o reduto do Arouca na primeira jornada, em 07 de agosto, num duelo entre duas formações que ascenderam este ano ao escalão máximo, um dia antes de a turma de Petit defrontar o FC Porto, no Dragão.