Estrela da Amadora oficializa contratação de Reko Silva

Reko Silva é reforço do Estrela da Amadora, clube que ascendeu este ano à 2ª Liga, por empréstimo do Portimonense, anunciou este domingo a formação tricolor, nas redes sociais, confirmando o que havia sido avançado por Record.

O médio, de 22 anos, apontou três golos em 24 encontros pela equipa sub-23 do clube de Portimão, na última temporada, após um ano em que tinha representado o Desportivo das Aves no principal escalão do futebol português, com um golo em 12 jogos, aos quais se somaram outros oito tentos em 17 encontros nos sub-23 avenses.

Os amadorenses já contrataram os guarda-redes Nuno Hidalgo (ex-União de Santarém) e Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões), os defesas Tiago Melo (ex-Anadia), Matheus Dantas (ex-Casa Pia) e Mamadu Candé (ex-Radomiak Radom, da Polónia), o médio Aloísio (ex-Amora) e os avançados Fabrício Simões (ex-Feirense) e Paulinho (ex-Fafe).

O Estrela da Amadora também assegurou a continuidade dos defesas Sérgio Conceição, Zé Pedro, André Duarte e Edu Duarte e dos médios Miranda, Latón, Xavi Fernandes, Horácio Jau e Chapi Romano, assim como do treinador Rui Santos.

Já Filipe Leão, guarda-redes titular na última temporada, terminou a carreira, aos 37 anos, e passou a ser o 'team manager' da equipa que garantiu o retorno do clube da Amadora aos campeonatos profissionais, 11 anos depois da descida administrativa.